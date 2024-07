Janakkalassa havaittu jopa tappavan myrkyllistä kasvia

Myrkkykeiso on maamme myrkyllisimmistä kasveista. Myrkkykeiso sisältää hyvin myrkyllistä kikutoksiinia. Kasvin myrkyllisin osa on juurakko, joka voi tappaa jopa ihmisen. Kasvin tiedetään tappaneen sitä syönyttä karjaa. Myrkkykeison myrkyllinen aine on kikutoksiini, johon ei tunneta varsinaista vasta-ainetta.