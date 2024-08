Oksentelu, kouristukset ja suusta tuleva vaahto – näin karmeita oireita uimarantoja vallannut myrkkykeiso voi aiheuttaa

– Koiranputken lehti on hienoliuskaisempi, eli sen lehdet ovat ikään kuin moneen kertaan jakautuneet moniksi pieniksi liuskoiksi. Myrkkykeisolla taas lehden liuskoja on vähemmän, ja se muistuttaakin koiranputkea enemmän tutuista kasveista esimerkiksi vuohenputkea, Ahola sanoo STT:lle.

Myrkkyyn ei ole vastalääkettä

– Myrkkykeison myrkyllinen ainesosa on kikutoksiini, joka on hermomyrkky. Se nautittuna aiheuttaa tunnin kuluessa erilaisia oireita, joihin kuuluu oksentelu ja kouristelu. Sylkeä voi erittyä vaahtona, ja tosiaan se sitten pahimmillaan johtaa hengityslamaan. Myrkky voi myös vaurioittaa sydäntä, munuaisia ja muita elimiä, Ahola kuvaa.

Kotimainen luonnonvarainen kasvi

Aholan mukaan myrkkykeiso on tuttu kotimainen ja luonnonvarainen kasvi, joka on sukua esimerkiksi porkkanalle. Kasvin esiintyvyydessä ei ole tapahtunut viime aikoina mitään poikkeavaa.

– Sitä on ollut Suomessa iät ja ajat. Se on aika yleinen laji, ja sitä on aina esiintynyt rannoilla. Siitä on nyt jostain syystä tullut tätä uutisointia juuri tänä kesänä, mutta ei se ole mitenkään erityisesti runsastunut.