Jämsän Seutu: Jämsässä Kristillisen kansanopiston opiskelijat koronakaranteeniin

Kansanopiston tulevan viikonlopun lyhytkurssitoiminta on peruttu. Myös kaikki ulkopuolisten toimijoiden tilaisuudet opistolla on peruttu karanteeniajaksi. Jämsässä toimiva kansanopisto on vapaan sivistystyön sisäoppilaitos, jossa 150 opiskelijaa kouluttautuu vuoden mittaisella Opistovuosi-linjalla. Päätoimista henkilökuntaa on noin 25.