Jalkapallotähden lapsille toivottiin kuolemaa – "Hävetkää"

Batshuayi on edustanut kahdellisen edellisen kauden ajan Fenerbahcea ja on viimeistellyt molemmilla kausilla vähintään 20 maalia, jos otetaan huomioon kaikki kilpailut. Nyt kuitenkin huhut ovat viemässä häntä paikallisvastustaja Galatasarayhin.

Huhupuheet ovat saaneet kannattajat reagoimaan. Asia on edennyt niin pitkälle, että osa on uhkaillut belgialaisen perhettä. Batshuayin vaimo kertoi Instagramissa, että hän on joutunut kuulemaan tappouhkauksia ja ne ovat kohdistuneet myös perheen lapsiin. Tämän lisäksi on tullut rasistisia viestejä.