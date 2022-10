Itävallassa presidentinvaalit – jatkokautta hakeva Van der Bellen voitonvarmana: "Suurin kilpailija tulee olemaan sohva"

Van der Belleniä on mainostettu kampanjajulisteissa "turvalliseksi valinnaksi myrskyisinä aikoina", mikä on viittaus koko Eurooppaa koettelevaan inflaatioon ja energiakriisiin. Hän on vaaleissa riippumattomana ehdokkaana. Hän on aiemmin ollut vihreän puolueen puheenjohtaja.