Itävallassa kaavaillaan rokottamattomille koronasulkua koko maahan

– Tavoitteemme on selkeä, haluamme saada sunnuntaina vihreää valoa maanlaajuiselle rokottamattomien koronasululle, Schallenberg sanoi.

Kahdessa Itävallan osavaltiossa, Ylä-Itävallassa ja Salzburgissa, on jo tehty päätös rokottamattomien koronasulusta. Se astuu voimaan maanantaina.

Itävallassa täyden rokotussuojan on saanut 64 prosenttia väestöstä, mikä on alle EU:n keskiarvon, joka on 67 prosenttia.