Itävallassa äänestetään parlamenttivaaleissa, jotka voivat viedä maahanmuuttovastaisen laitaoikeiston voittoon

Maahanmuuttovastainen Itävallan vapauspuolue voi kasvaa vaaleissa suurimmaksi puolueeksi. Vapauspuolue on jo pitkään ollut suosituin puolue mielipidetiedusteluissa, mutta keskustaoikeistolainen Itävallan kansanpuolue on kirinyt johtoasemaa kiinni vaalien lähestyessä. Kolmantena mittauksissa on ollut sosiaalidemokraatit.