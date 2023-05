Italian tulvissa kuollut useita ihmisiä: Kaksi maanviljelijää menehtyi siirtäessään jääkaappia

Tulvien vuoksi jo noin 10 000 ihmistä on evakuoitu kodeistaan. Tänään viranomaiset määräsivät kolme kylää lisää tyhjennettäviksi Ravennan lähistöllä.

Lähes parikymmentä jokea tulvii Emilia Romagnan alueella alkuviikon rankkasateiden vuoksi. Kokonaisia asuin- ja peltoalueita on jäänyt veden alle, minkä lisäksi satoja teitä on vaurioitunut ja kotieläimiä hukkunut.

Vesi on paikoin alkanut laskea, ja osa asukkaista on päässyt takaisin vedestä ja mudasta kärsineisiin koteihinsa. Tänään vettä satoi enää vähän, ja perjantaiksikin on ennustettu enää tihkusadetta.