Italialaismedia syyttää: Paavi puhui jälleen halventavasti homoseksuaaleista

Paavi Franciscus on jälleen puhunut homoseksuaaleista halventavalla tavalla, kertoi Italian media. Italialaisen Ansa-uutistoimiston mukaan paavi viittasi jälleen homoseksuaaleihin samalla frociaggine-sanalla, jonka käyttöä hän viime kuun lopussa pyysi anteeksi.



Frociaggine on alatyylinen nimitys homoseksuaalisuudelle.



Ansan mukaan paavi käytti sanaa tiistaisessa tapaamisessaan roomalaisten pappien kanssa. Paavi käytti ilmaisua kuvatakseen Vatikaanissa vallitsevaa ilmapiiriä.



Corriere della Sera -sanomalehden mukaan paavi oli myös toistanut aiemman kantansa, jonka mukaan homoseksuaaleja ei pitäisi ottaa pappisseminaareihin.



Paavi on sanonut, ettei tuomitse homoseksuaalisuutta, jos ihminen etsii Jumalaa hyvässä tarkoituksessa.



Toukokuussa paavi käytti frociaggine-sanaa yksityisessä tapaamisessa piispojen kanssa.