Israel jatkoi yöllä ilmaiskuja Gazaan – tällaisista "polttoilmapalloista" maa suuttui

Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC on julkaissut kuvan, jossa kasvonsa peittäneiden miesten käsissä näkyy tavallisia, värikkäitä ilmapalloja. Niihin on kiinnitetty jonkinlaista materiaalia. Media kirjoittaa, että viime vuosina kaistalta on lähetetty Israelia kohti heliumilmapalloja ja leijoja, joihin on kiinnitetty polttoainetta ja räjähteitä.