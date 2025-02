Iso takaisku huipputurnaukselle: NHL-supertähti ulkona!

Vancouver Canucksin tähtipuolustaja Quinn Hughes ei pysty osallistumaan 4 Nations Face-off -turnaukseen.

25-vuotias Hughes on loukkaantunut. Hän ei ole pelannut NHL-kaukalossa Vancouverin neljässä edellisessä ottelussa.

Hughes oli yksi kuudesta ensimmäisestä pelaajasta, jotka nimettiin USA:n joukkueeseen jo kesällä. Luvassa olisi ollut valtava rooli joukkueen takalinjoilla.

Yhdysvaltalaispelaaja on supertähtitason menetys USA:n joukkueelle ja koko 4 Nations -turnaukselle. Hän on Vancouverin sisäisen pistepörssin kärjessä ja liigan puolustajien vastaavassa kolmantena. Tällä kaudella tehoja on syntynyt 14+45=59.

Hughes palkittiin viime kauden päätteeksi NHL:n parhaana puolustajana. Pakki tikkasi 82 ottelussa peräti 92 tehopistettä.

Tehonimen paikan USA:n joukkueessa ottaa Ottawa Senatorsin Jake Sanderson.

USA avaa neljän maan turnauksen perjantain vastaisena yönä. Vastaan asettuu Suomi.