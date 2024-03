Iso paha HIFK vetää suupielet hymyyn Pelicans-leirissä: "Sytyttää isosti"

– Näin voi sanoa. IFK sytyttää isosti. Sain olla kaudella 2015–16 mukana, kun kohtasimme IFK:n edellisen kerran. Se oli upea sarja, vaikka hävisimmekin sen. Molempien joukkueiden kotihallit olivat turvoksissa. Me olemme valmiina. Toivon, että lopputulos on erilainen kuin viimeksi, Roine sanoi.

– Oppia on tullut jokaisella rintamalla. Nyt täytyy vetää hetki happea. Sen jälkeen on pohdinnan paikka, mitä teimme hyvin ja mitä teimme huonosti. Kuoppa, jossa olemme, on syvä. Meidän tehtävämme on kaivaa itsemme sieltä tavalla tai toisella ylös, SaiPan päävalmentaja Ville Hämäläinen sanoi allapäin.