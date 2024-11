Kastanja Rauhala postasi TikTokiin videon TTK-treenisalilta.

Syksyn 2024 Tanssii Tähtien Kanssa -kausi huipentui jännittävään finaalilähetykseen sunnuntaina 24. marraskuuta. Kauden voittajiksi kruunattiin Linnea Leino ja Anssi Heikkilä, ja hopeaa kilpailussa saivat Isaac Sene ja Kastanja Rauhala.

Vaikka Tanssii Tähtien Kanssa -kausi onkin taputeltu, tekivät Rauhala ja Sene kuitenkin paluun tuttuun TTK-lokaatioon heti finaalin jälkeisellä viikolla. Rauhala nimittäin jakoi tiistaina TikTok-tililleen videon, jossa hän ja Sene tanssivat TTK-treenisalilla.

– Tultiin vielä takaisin treenaamaan kun ei riittänyt, Rauhala kirjoittaa videollaan.

– Tuleeko teillä ikävä meidän tansseja? hän kysyy videon yhteyteen kirjoittamassaan tekstissä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Sene piti TTK-finaalissa koskettavan ja ylistävän puheen tähtiopettajalleen Rauhalalle.

– Aivan uskomattoman hieno tyyppi. Minusta tuntuu, ettei Kastanja aina itse tajua, miten siisti tyyppi hän on, Sene puhui opettajastaan.

– Kastanja on superstara, hän on tullut potkii ovet sisään tänne alalle, tähän kisaan, hän jatkoi.

Kaksikko tunnelmoi finaalilähetyksen onnistumisiaan sekä TTK-syksyään MTV Uutisille sunnuntai-iltana

– Minulla on niin ylpeä olo meistä. Tämä on saanut minusta jonkun ihan uuden puolen esiin, tämä supertyyppi. Olen ylpeä itsestäni, että olen saanut hermoni pidettyä kasassa näissä liveissä. Tämä on oikeasti aika jännittävää puuhaa, Sene sanoi tuolloin.

Rauhala korosti myös, miten hyvin kaksikko onnistui esityksissään viikko toisensa perään. Välillä sattui ja tapahtui, mutta Rauhalan mukaan pakka pysyi aina kasassa.

– Se on mielestäni ihan tajuttoman hieno saavutus ja ollaan nautittu joka sunnuntai tästä ihan älyttömän paljon.