IS: Suomalaisten suosikki seuraavaksi presidentiksi on Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn

Kyselyn on Ilta-Sanomille teettänyt Taloustutkimus.

Rehn on entinen keskustan kansanedustaja, ministeri ja europarlamentaarikko. Lisäksi Rehn on toiminut Euroopan komission komissaarina.

– On helppo nähdä, miksi Rehn johtaa. Hän on rauhallisen ja harkitsevan oloinen. Fundeeraaja-tyyppi, kuten oli Mauno Koivisto (sd) ja nyt Sauli Niinistö. Ja on ennenkin Suomen pankista noustu presidentiksi, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho RahkonenIlta-sanomille.