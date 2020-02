Irlannin paariapuolueen ehdokas sysäsi pääministeri Varadkarin äänikuninkaan pallilta – sukupolvenvaihdos nostaa ujosti päätään

Journal -uutissivuston mukaan Varadkar on Irlannin ensimmäinen pääministerin paikalta vaaleihin lähtenyt ehdokas, joka ei ole tullut valituksi vaalipiirinsä ykkösehdokkaana.

Pääministeri Varadkarin Fine Gael -puolueen kannatus oli ovensuukyselyssä 22,4 prosenttia, vasemmistolaisen ja kansallismielisen Sinn Feinin 22,3 prosenttia ja keskustaoikeistolaisen Fianna Failin 22,2 prosenttia. Virhemarginaali on noin 1,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Varsinaisten tulosten valmistuminen kestää ainakin muutamia päiviä. Syynä on monimutkainen vaalijärjestelmä, jossa äänestäjä voi antaa ykkösäänen lisäksi useita toissijaisia ääniä eri puolueiden ehdokkaille.

Äänestäjien sukupolvenvaihdos alkaa näkyä

Pääministeri Varadkarin Fine Gael -puolueen vähemmistöhallitus on ollut vallassa vuoden 2016 vaaleista alkaen, ja Fianna Fail on tukenut sitä oppositiosta. Fianna Fail on ilmaissut, että nyt olisi sen aika ottaa vetovastuu maan johtamisesta.