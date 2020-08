Insinöörien ponnistellessa Marsiin Venäjän avaruusjärjestön pomo tähyilee aivan eri paikkaan: "Venäläinen planeetta"

Venäjä on lähettänyt avaruushistorian aikana useita luotaimia Venukseen. Rogozinin mukaan Venus on ollut aina ”Venäläinen planeetta”.

Rogozinin mukaan Venus on Marsia kiinnostavampi planeetta. Venuksessa on käynnissä äärimmäinen kasvihuoneilmiö ja se on aurinkokunnan kuumin planeetta.