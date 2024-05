Ingebrigtsenin valinnasta nousi kohu Norjassa

Ingebrigtsen valittiin Norjan EM-kisajoukkueeseen 5 000 metrin kolmanneksi norjalaisedustajaksi, vaikka on kauden tilastojen perusteella norjalaisista vasta neljäntenä. Ingebrigtsen on juossut tällä kaudella 5000 metrillä ajan 13.26,92, kun taas Awet Kibrab on juossut 13.25,48.

– Olemme todella pettyneitä. Abet haluaa juosta 5 000 metriä olympialaisissa, ja EM-kisat olisivat olleet todella tärkeä askel sitä kohti. Ratkaisevan tärkeää. Me ja hän, olemme todella pettyneitä, Kibrabin seuran urheilujohtaja Hans Jörgen Borgen sanoo NRK:n mukaan.

– He rikkoivat kriteereitä. On kristallinkirkasta, miten pitää arvottaa (tuloksia). Hän (Ingebrigtsen) oli neljäs, ei epäilystäkään. Tämä on meille täysi mysteeri.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Borgenin mukaan tämän vuoden tulosten pitäisi ratkaista eniten.

Norjan yleisurheiluliiton johtaja Erlend Slokvik antoi selityksen liiton valinnalle.

– Valinta oli tiukka. Meillä on kaksi paria, toinen taistelee mitaleista Jakobin (Ingebrigtsen) ja Narven (Gilje Nordås) johdolla, ja sitten neljä juoksijaa taisteli kahdesta edustuspaikasta.

– Oli tiukkaa, mutta kokonaisarvion perusteella olemme päätyneet Per Svelaan ja Henrik Ingebrigtseniin.

Slokvikilta kysyttiin, mikä käänsi valinnan Henrik Ingebrigtsenin ja Per Svelan puolelle?

– Kyseessä on kokonaisarvio, mitä he ovat saavuttaneet tänä vuonna ja viime vuonna. Kolmikosta Henrikillä on kaksi parasta kisaa 5 000 metrillä viime vuonna ja tänä vuonna Per on juossut kolmesta nopeimmin, Slokvik.

Valinnassa ei otettu huomioon, että Kibrab peittosi Ingebrigtsenin, kun kaksikko kohtasi Tukholmassa.

Kibrabin leirissä olevalla Borgenilla ei ole mitään Ingebrigtseniä vastaan, mutta hänen mielestään tilanne on epäoikeudenmukainen.