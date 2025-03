Liigakärki Ilves pamautti ison pelaajauutisen – kiekkokansa hurmioitui täysin

SM-liigan sarjakärki Tampereen Ilves on solminut kaksi jatkosopimusta.

Ilves tarjoili tiistain Pelicans-ottelun toisessa erässä ison uutisen kannattajilleen. Ruotsalaishyökkääjä Carl Klingberg jatkaa seurassa kevääseen 2026.

Kotiyleisö oli selvästi täpinöissään tiedosta. Kun Klingbergin jatkosta kerrottiin, repesi Nokia-areena jättimäisiin suosionosoituksiin.

Kokenut Klingberg, 34, siirtyi Tampereelle marraskuussa Frölundasta. Johtavaa roolia ottanut pelimies on saanut paljon vastuuta ja osoittautunut väkeväksi vahvistukseksi SM-kultaa jahtaavaan joukkueeseen.

Carl Klingberg on Ilveksen mies jatkossakin.Photomotion / All Over Press

Klingberg oli tehnyt ennen tätä iltaa 37 ottelussa 12+17=29 tehopistettä. Tänään syntyi kauden 13. maali. Hyökkääjä veivasi – kuin jatkosopimusuutistaan enteillen – jäätävän soolon Pelicansin verkkoon avauserässä.

Voit katsoa Klingbergin illan osuman pääkuvan videolta.

Ruotsalainen on tehnyt aiemmin pitkän uran Sveitsissä. Hän on maan pääsarjan kaksinkertainen mestari. Klingberg on myös maailmanmestari Tre Kronorista keväältä 2017.

Myös Svejkovskylle jatkoa

Myös yhdysvaltalainen Lukas Svejkovsky jatkaa Ilveksessä kevääseen 2026. Hänkin hyppäsi joukkueen riveihin marraskuussa. Svejkovskyn, 23, uudesta sopimuksesta kerrottiin jo avauserässä. Tampereen areenan yleisö ulvoi tässäkin yhteydessä rytmikkäästi suojattinsa nimeä.

Loukkaantumisista kärsinyt hyökkääjä on pelannut kuluvalla kaudella 13 ottelua pistein 6+5=11.

Ilves johtaa Pelicansia kahden erän jälkeen 3–1.

Lukas Svejkovsky.Photomotion / All Over Press