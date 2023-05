Ilmavoimien kaikki Hawk-koneet lentokieltoon – lentäjät havaitsivat lennolla "poikkeuksellista tärinää" ennen turmaa

Koneiden turvallisuus selvitetään

Brittiläinen Hawk on ollut Suomen ilmavoimien harjoituskäytössä 1980-luvun alusta lähtien. Se on yksimoottorinen ja kaksipaikkainen suihkuharjoituskone. Vuodesta 2020 alkaen käytössä on ollut yhteensä 32 konetta, joihin kaikkiin on suoritettu ohjaamon modernisointityö.