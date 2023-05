Laivueen komentaja: Keuruulla pudonneen Hawkin ohjaajat kotiutuvat sairaalasta todennäköisesti tänään

– Silloin olotilat ja vointi oli hyvä. Sain luvan tiedottaa julkisuuteen, että todennäköisesti kotiutuvat sairaalahoidosta tänään. Mutta tarkkailu jatkuu ja myöskin henkinen palautuminen on vasta alkamaisillaan, Mahlamäki sanoo MTV Uutisille.

Kaikki Ilmavoimien 32 Hawk-suihkuharjoituskonetta on toistaiseksi lentokiellossa Keuruun onnettomuuden takia.

– Ne ovat erittäin luotettavia. Pitkä palvelushistoria ja pitkään on vielä tulevaisuuttakin. Käytössä ovat olleet erittäin luotettavia myös maailmanlaajuisen tarkastelun perusteella.

Mahlamäen mukaan onnettomuuden syitä selvittävä tekninen tutkinta on käynnissä. Onnettomuuden syitä on selvitetty myös haastatteluin. Turmapaikka on eristetty.