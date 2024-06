Ilmatieteenlaitos varoittaa ukkoskuuroista – katso 102 paikkakunnan sääennuste

Sää on sunnuntaina epävakainen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi. Eniten sataa maan länsi- ja eteläosissa, mutta sadekuuroja voi esiintyä ympäri Suomen.



Sadekuurojen yhteydessä voi olla ukkospuuskia, joista Ilmatieteen laitos on antanut varoitukset maan länsi- ja eteläosiin. Tuuli voi olla paikoin napakkaa.



Lämpötilat idässä ja pohjoisessa voivat yltää 20 asteeseen. Lännen sadealueilla lämpötila on enintään 17 astetta.