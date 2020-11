Ilmastoon liittyvät katastrofit lisääntyvät pelottavaa vauhtia: vaikuttivat viime vuonna lähes sadan miljoonan ihmisen elämään

Ilmastoon liittyvissä luonnonkatastrofeissa on kuollut viimeisen kymmenen vuoden aikana satoja tuhansia ihmisiä ja ne ovat vaikuttaneet lähes kahden miljardin ihmisen elämään. Uusin katastrofi on Väli- ja Etelä-Amerikassa raivoava Iota-myrsky, jossa on kuollut kymmeniä ihmisiä.