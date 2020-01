Ilmastoaktivisti Greta Thunberg tylyttää: "Mitään ei ole vielä saatu aikaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan"

"Ilmastonmuutos on kuuma puheenaihe"

– Ilmastonmuutos on kuuma puheenaihe Davosissa, sanoo ekonomisti Chris Williamson IHS Markit -yhtiöstä, joka tekee analyyseja yritysten ja hallitusten päätöksentekoa varten. Hänen mukaansa ilmapiirissä on tapahtunut muutos ja on oivallettu, että ilmastonmuutos on uhka talouskasvulle.