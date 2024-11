Ilkka Herolan mahdollisuudet kirkkaimmille kärkisijoille lauantaina ovat mäkiosuuden jälkeen käytännössä menneet. Herola lähtee Rukalla maailmancupin kilpailun hiihto-osuudelle vasta 35:ntenä, 3.21 minuuttia keulasta.

Herola hyppäsi lauantain mäkiosuudella 121 metriä. Mäkiosuuden voittanut Saksan Johannes Rydzek venytti 142 metriin.

Rydzek lähtee hiihtämään 47 sekuntia ennen toisena olevaa Itävallan Thomas Retteneggeriä ja 1.07 minuuttia ennen kolmantena majailevaa Japanin Ryota Yamamotoa. Eilisen maailmancup-avauksen voittanut Norjan supertähti Jarl Magnus Riiber starttaa ladulle neljäntenä (+1.08).

Parhaana suomalaisena mäen jälkeen on 131,5 metriä hypännyt Eemeli Kurttila 21. sijalla. Hän on kärkimies Rydzekiä 2.27 minuuttia jäljessä.

Wille Karhumaa on 29:ntenä (+3.01), Otto Niittykoski 34:ntenä (+3.19) ja Herola mainitusti 35:ntenä (+3.21). Vaikka Herola on kova hiihtäjä, eroa kovimmille kärkisijoille on käytännössä liikaa.

10 kilometrin hiihto-osuus käynnistyy kello 15.15.

Eiliseen kilpailuun Herola pääsi aiemman varakilpailun huippuonnistumisen myötä kuudennelta sijalta. Hän sijoittui kisassa hiihdon jälkeen lopulta neljänneksi.