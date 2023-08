IL presidenttikysely: Haavisto pitää kärkipaikkaa

Vihreiden tukema Pekka Haavisto on kärjessä Iltalehden presidenttikyselyssä, ja toisena on kokoomuksen todennäköinen presidenttiehdokas Alexander Stubb. Haavistoa äänestäisi 32 ja Stubbia 19 prosenttia vastaajista.



Kolmantena on sitoutumaton Mika Aaltola 12 prosentin kannatuksellaan. Keskustan tukemaa Olli Rehniä äänestäisi kymmenen prosenttia ja perussuomalaisten ehdokasta Jussi Halla-ahoa yhdeksän prosenttia vastaajista.



Kyselyn toteutti Taloustutkimus internet-paneelina, ja tutkimukseen vastasi noin 1 200 ihmistä. Tiedot kerättiin 22.–23. elokuuta.