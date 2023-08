Presidentinvaaleihin vajaa puoli vuotta – nämä nimet ovat nyt mukana, muutamia vielä odotellaan

Puolueen ehdokkaina presidenttikisaan on ilmoitautunut vasta kolme ehdokasta. Nämä ovat Alexander Stubb (kok.), Jussi Halla-Aho (ps.) ja Harry Harkimo (Liik.).

– Silloin kun isänmaa kutsuu, niin silloin mennään. Maailmanpoliittinen tilanne on tällä hetkellä sellainen, että tunsin velvollisuudekseni antaa ainakin mahdollisuuteni sille, että kokemukselleni olisi käyttöä presidentin tehtävässä, Stubb kommentoi valintaansa tuoreeltaan.

Mikko Huisko / IL / All Over Press

Mikko Huisko / IL / All Over Press

Valitsijayhdistykset suosittuja

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pyrkii presidenttikisaan valitsijayhdistyksen kautta. Menettelyä varten ehdokkaan on kerättävä 20 000 kannattajakorttia. Keskusta on ilmoittanut tukevansa entistä Juha Sipilän hallituksen elinkeinoministeriä presidenttiehdokkaakseen.

Myös Vihreiden Pekka Haavisto pyrkii presidentiksi valitsijayhdistyksen kautta. Entinen ulkoministeri kertoi taannoisessa haastattelussa MTV:lle, että kannattajakorttien kerääminen on "hyvässä vauhdissa".

Vihreät on asettunut Haaviston taakse presidentinvaaleissa. Haavisto perusteli haastattelussa valitsijayhdistysmenettelyä muun muassa sillä, että presidentinvaaleissa tukea tulee paljon myös puolueiden ulkopuolelta, ja kannattajakortteja keräämällä saa kontakteja erilaisiin ihmisiin.

– Sen on nähnyt nyt turuilla ja toreilla, että on paljon ihmisiä jotka eivät ole koskaan äänestäneet vihreitä, tai ehkä ylipäätään olleet kiinnostuneet politiikasta, mutta haluavat tulla mukaan presidentinvaaleihin. Tällaisille ihmisille tämä antaa erittäin hyvän tilaisuuden, Haavisto kertoo.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ilmoitti pitkän odotuksen jälkeen elokuun alussa asettuvansa ehdolle, koska hän kokee sen "ainoaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi". Häntä on pidetty poliittisesti kokemattomana, mutta Aaltola kertoi MTV:lle tämän olevan pötypuhetta.

– Se on kyllä vähän roskaa. Kolmekymmentä vuotta ulkopolitiikkaa eri kantilta. Viimeiset viisi vuotta siinä rajapinnalla, jossa on poliittista neuvoa joutunut antamaan, Aaltola kertoo.

Politiikan konkari ja pitkäaikainen keskustavaikuttaja Paavo Väyrynen on myös ilmoittanut lähtevänsä ehdolle presidentinvaaleihin, nyt jo viidettä kertaa. Hän kertoo, että olisi halunnut pyrkiä presidentiksi keskustan ehdokkaana, mutta puolue ei järjestänyt asiasta esivaalia, joten hän päätyi yrittämään valitsijayhdistyksen kautta.

Kimmo Brandt/Compic-Photos Oy/All Over Press

Näiden puolueiden ehdokkaita odotellaan

– Puolueen puheenjohtajan pyyntö on kunnia-asia. Lähihistoria on osoittanut, että työväen presidentit, naispresidenttimme mukaan lukien, ovat pystyneet hoitamaan tätä tehtävää menestyksekkäästi. Kyse on kansakuntaa kokoavasta tehtävästä, jota arvostan suuresti.