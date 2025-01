Ikoninen rata putoaa F1-kalenterista joka toisena vuonna

Belgian Spa-Francorchampsin rata jatkaa F1-kalenterissa vuoteen 2031 ulottuvalla uudella sopimuksella, mutta ajetaan jatkossa vain joka toinen vuosi.

F1-sarjan kaupalliset oikeudet omistava Liberty Media tiedotti keskiviikkona, että Spassa ajetaan tulevan kauden jälkeen kisat myös vuosina 2026 ja 2027, mutta tästä eteenpäin kisa jää ajamatta vuosina 2028 ja 2030.

Span radalla on ajettu F1-osakilpailu peräti 57 kertaa, mikä on Monzan, Monacon ja Silverstonen jälkeen neljänneksi eniten. Viimeksi kisa on jäänyt välistä kaudella 2006.

F1-sarja ei ole toistaiseksi ilmoittanut, mikä rata korvaa Span välivuosina uuden kisoja kierrättävän käytännön mukaan. Jatkossa F1-kalenteri on tarkoitus lukita 24 osakilpailun mittaiseksi.

Vaihtoehtoja voisivat tarjota Ranskan ja Saksan osakilpailuiden palaaminen kisakalenteriin. Myös Italian Imolan jatko vuoden 2026 jälkeen on vaakalaudalla. Espanjan GP siirtyy puolestaan Barcelonasta Madridiin vuosina 2026–2035.

Tänä vuonna Spassa ajetaan heinäkuun lopussa myös sprinttikisa.