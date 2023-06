"Ihan selkeä ryhävalas, suurharvinaisuus" – Tutkija arvioi valaan mahdollista tulevaisuutta

– Silminnäkijöiden alustavat määritykset ovat olleet oikeita, ihan selkeä ryhävalas se on, kertoo erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulusta.

Hänen mukaansa ryhävalas on tyypillisin Pohjois-Itämerelle harhailevista valaslajeista.

– Etelämpänä Itämerellä ryhävalashavaintoja on vuosittain, mutta Suomen vesillä se on edelleen suurharvinaisuus, Loisa kuvailee.

Loisan mukaan kyseessä on neljäs varmistettu ryhävalashavainto Suomessa. Aiemmat valaat on havaittu vuosina 2018, 2006 ja 1978. Tutkijan mukaan valaita havaitaan useammin etenkin sen takia, että niiden kanta Atlantilla on kasvanut.