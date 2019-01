Hyvästi, kottitili! Historiallinen muutos tapahtui suomalaisessa työelämässä – förskotin maksaminen työntekijöille loppuu

– Kyllähän verottaja on ennenkin ohjeistanut näin tekemään, mutta maan tapa on ollut toinen, eikä siihen ole kukaan puuttunut, tietää veroasiain päällikkö Sanna Linna-Aro Suomen Yrittäjistä.

– Niin, kyllä ennakoiden maksaminen varmasti loppuu, tai sitten siirrytään maksamaan palkka kaksi kertaa kuukaudessa. Ennakoiden maksaminen on ollut yllättävän yleistä, sen huomaa näistä reaktioista ja yhteydenotoista, mitä tähän muutokseen on tullut, sanoo Linna-Aro.

Kottitilit muuttuvat laittomiksi

– Osassa tuotantoa harjoittavissa yrityksissä kottitili on ollut käytössä aivan säännönmukaisesti. Kuun lopussa on maksettu oikea tili, puolessa välissä kuuta on maksettu niin sanottu kottitili, kertoo toimitusjohtaja Anna-Liisa Hietasaari tilitoimisto Hietasaarelta.