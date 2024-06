Hyppääjien kenkädoping maksoi Suomelle kalliisti – Antti Pihlakoskelta selkeä linjaus

EM-kisojen naisten kolmiloikan karsinnassa Slovenian NeaFilipic, Italian DaryaDerkach sekä Espanjan AnaPeleteiro-Compaore käyttivät Adidaksen kiellettyjä TJ/PV hyppyjalkineita, kuten Yle asiasta ensimmäisenä uutisoi.

Kaikkien kolmen annettiin hypätä kielletyillä kengillä, ja heidän tuloksensa jäivät voimaan. Kaikki kolme myös etenivät loppukilpailuun.

Suomen joukkueen General Manager Jani Tanskanen vahvisti MTV Urheilulle, että Suomen joukkueeseen kuuluvat valmentajat olivat nähneet hyppääjillä kiellettyjä kenkiä. Asiasta ei ehditty tehdä protestia, mutta asia on viety eteenpäin.

– On oltu yhteydessä sinne, mitä kautta kaikki tekniset asiat käsitellään. Sitä kautta on jätetty kysymys, että miten voi olla mahdollista, että kielletyillä piikkareilla on hypätty loikkakarsintaa, Tanskanen kertoo.

Vastausta ei ole tullut, mutta asia halutaan selvittää.

– Ensin pitää saada vastaus, ja katsotaan mitkä mahdollisuudet on minkäännäköisiin jatkotoimenpiteisiin. Meillä kaikilla on ollut tieto, ettei kysesisillä kengillä saa hypätä, Tanskanen toteaa.

"Kyse on kenkädopingista"

Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsenelle Antti Pihlakoskelle tieto piikkarisotkusta tuli yllätyksenä. Hän ei teidä tapauksen tarkkoja yksityiskohtia, joten hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Usein on niin, että jos tsekkaus on tehty ja protesteja ei ole tehty, on hankalaa lähteä hylkäämään, Pihlakoski kommentoi.

Fakta on se, että kisajärjestäjät ovat päästäneet urheilijat hyppäämään kyseisillä kengillä, ja protestia ei ole asiasta jätetty.

– On erittäin todennäköistä, että tulokset pysyvät voimassa, Pihlakoski kommentoi näiden tietojen pohjalta.

– Aika harvoin puututaan tuloksiin jälkikäteen, ellei kyse ole dopingista. Nyt on toisaalta kyse kenkädopingista, joten on mielenkiintoista, miten tähän suhtaudutaan, Pihlakoski alkaa kuitenkin pohtia.

MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä on samoilla linjoilla.

– Jos kengät ovat menneet läpi, niin aika vähän siinä on tehtävissä, Evilä pohtii.

Keskusteluja varmasti vielä käydään.

– Järjestäjien moka. Pointtina säännöillä on se, että on oikeusturva urheilijoilla ja kisajärjestäjillä. Vaikea sanoa, tulokset on viralliset ja protestiaika on mennyt umpeen. Välineet ovat menneet läpi call roomista. Tuleeko muutoksia, vai ollaanko tarkempia jatkossa. Ei auta kuin odotella, Evilä pohtii.

Kristiina Mäkelä oli loikkakarsinnan neljästoista. Jos kolme kielletyillä kengillä hypännyttä urheiljaa diskattaisiin, nousisi Mäkelä mukaan loppukilpailuun. Se näyttää tässä vaiheessa epätodennäköiseltä. Suomen leirissä asia hiertää.