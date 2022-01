Huuhkajista tuttu peluri siirtyy Ruotsiin

Pietarsaarelaisen FF Jaron kasvatille Ruotsi on tuttu maa, sillä Skrabb on pelannut siellä aiemmin Åtvidabergin, Geflen ja IFK Norrköpingin paidassa. Suomen maajoukkueessa Skrabb on pelannut 14 ottelua, mutta viimeisistä maaotteluista on kulunut jo jonkin aikaa. Skrabbilta jäi viime kesän EM-kisat väliin seurajoukkueen harjoituksissa tapahtuneen loukkaantumisen vuoksi.