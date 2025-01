Suomen maajoukkuepelaaja vaihtaa seuraa ulkomailla

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen laitapelaaja Katariina Kosola siirtyy Ruotsissa Malmö FF:ään.

Malmö on miehissä perinteinen suurseura, mutta naisissa se on pääsarja Damallsvenskanin nousijaryhmä. Seura on tehnyt viime aikoina useita nimekkäitä hankintoja naisten joukkueeseensa.

Kosola, 23, pelasi päättyneellä kaudella Ruotsin kärkiseuroihin kuuluvassa Häckenissä, jonne hän siirtyi elokuussa 2023. Kosola kärsi viime kaudella loukkaantumisista.

Kosola on pelannut naisten maajoukkueessa eli Helmareissa 17 ottelussa, joissa hän on tehnyt kolme maalia. Hänen sopimuksensa Malmön kanssa on kolmevuotinen.

– Olemme seuranneet Katariinaa pitkään. Kun tuli mahdollisuus saada hänet tänne, halusimme hyödyntää tilaisuuden, apulaisurheilujohtaja Maxim Khalil sanoi seuran kotisivuilla.