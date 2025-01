Huuhkajien valmentajavalinnasta paljastus – "Rupesi hinnoittelemaan hänet pihalle"

Tanskalainen Jacob Friis on Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen uusi päävalmentaja. Palloliitto vahvisti tiedotustilaisuudessaan Friisin palkkauksen, josta kertoi Friisin työnantaja Augsburg jo sunnuntaina saksalaiselle Kicker-lehdelle.

Friisin, 48, sopimus miesten A-maajoukkueen päävalmentajana kattaa MM-karsinnat ja mahdollisen MM-lopputurnauksen 2026 sekä EM-karsinnat ja mahdollisen EM-lopputurnauksen 2028.

Palloliiton urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen kertoi, että liiton oman tutkimuksen myötä ehdokkaita kartoitettiin reilut 40. Heistä 17 oli "kiinnostavia, jotka täyttivät profiilin". Näistä esihaastatteluun ilmaisi halukkuutensa tusina.

– Kahdentoista henkilön kanssa käytiin parituntinen haastattelu. Kakkoskierroksella oli kuusi kandidaattia, joista yksi putosi pois. Hänen kohdallaan neuvonantaja rupesi hinnoittelemaan hänet pihalle, Hyryläinen kertoi.

– Viisi kandidaattia tuli haastatteluun. Puheenjohtaja (Ari Lahti) otti sen kierroksen jälkeen 2–3 kandidaattia one to one -keskusteluun. Sen jälkeen syntyi ajatus, että Jacob Friis olisi meidän ykkösvalinta. Lyhykäisyydessään näin.