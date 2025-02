Huuhkajat haastaa Erling Haalandin Norjan – Suomen kalenteri täydentyi kahdella ottelulla

Suomen jalkapallomaajoukkue Huuhkajat pelaa ensi syksynä maaottelut Norjaa ja Andorraa vastaan.

Palloliitto kertoi asiasta keskiviikkona. Huuhkajat matkaa syyskuussa Norjan vieraaksi ennen Puolaa vastaan pelattavaa MM-karsintaottelua.

Andorra puolestaan saapuu marraskuussa Suomen vieraaksi marraskuun maajoukkueikkunan yhteydessä.

– Norja sopii meille erinomaisesti. Se on hyvä valmistautumisottelu ennen Puolan kohtaamista. Norjalla on kova joukkue ja erinomaisia yksilöitä. Peli palvelee meitä hyvin ja odotan sitä innolla. Meille oli tärkeää saada toinen syksyn maaotteluista kotikentälle. Se on pelaajille aina tärkeä asia. On hienoa päättää vuosi kotona kannattajiemme edessä, Huuhkajien päävalmentaja Jacob Friis toteaa tiedotteessa.

Norja on Suomelle kova testi, sillä joukkueen riveistä löytyy lukuisia maailman huipulla pelaavia pelaajia. Joukkueen kirkkaimpiin tähtiin lukeutuvat Manchester Cityn Erling Haaland ja Arsenalin Martin Ödegaard.

Huuhkajien EM-karsintaurakka uuden päävalmentajan alaisuudessa käynnistyy 21. maaliskuuta vierasottelulla Maltaa vastaan.