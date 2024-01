Huuhkajat kohtaa EM-kisajoukkueen – ei ole voittanut maata koskaan

Suomi on kohdannut Skotlannin miesten maaotteluissa kaikkiaan kahdeksan kertaa. Edellisessä kerrasta on jo päälle neljännesvuosisata, sillä viimeksi maat kohtasivat huhtikuussa 1998. Skotlanti on yksi maista, joita Suomi ei ole koskaan voittanut: maaottelusaldona on kuusi tappiota ja kaksi tasapeliä.