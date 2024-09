Huomasitko? Salpausselällä juhlinut ex-hiihtäjä kisasi yleisurheilumaaottelussa – naistenvaiva riesana

Modig, 31, on entinen oivan tason maastohiihtäjä. Hän ylsi henkilökohtaisessa maailmancup-osakilpailussa parhaimmillaan 25:nneksi. Vuonna 2021 hän nousi Lahdessa Salpausselän kisoissa maailmancupin palkintokorokkeelle, kun hän hiihti toiseksi sijoittuneessa Ruotsin viestijoukkueessa.

Nöyrät suomalaisjuoksijat

– Täällä (juoksuradalla) he ovat nöyriä. He olivat oikein mukavia maalissa, hän alusti.

– Uskon, että hiihdossa on mukana enemmän arvovaltaa. Se on maastohiihdossa kovaa. Se on todella toinen toista vastaan.