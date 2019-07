Hukkuneet kuutit järkyttivät Saimaalla – vaarallisista verkoista tehdään nyt miesten alushousuja

Nyt liitto tiedottaa, että hylätyille kalaverkoille on löytynyt ottaja. Suomalainen alusvaateyritys The other danish guy alkaa valmistaa verkoista miesten kalsareita.

– Tämä on hieno juttu. Toisin kuin saimaannorppa, me emme huku verkkoihin, me pääsemme niistä eroon, The other danish guyn toimitusjohtaja Tommi Lähde sanoo tiedotteessa.