Huima miljoonaluku! Leijonia ja MM-kisoja seurannut MTV:llä valtaosa suomalaisista

Suomalaistuomari Jyri Rönniltä väkevä linjaus Leijonien kohujäähystä – tämä vihellyksessä arvelutti: "Silloin on suuri vaara"

Tv-lukuja tarkasteltaessa ottelulähetys on vuoden katsotuin ohjelma MTV:llä heti eilisten Kymmenen uutisten jälkeen. Kaikkien kanavien ohjelmistosta katsotumpia ovat ainoastaan Ylen presidentinvaali-iltojen lähetykset.

– Leijonat on kansakuntaa ainutlaatuisella tavalla yhdistävä ilmiö. Joukkueen matkaa MM-kisoissa seurasi MTV:n kanavilta näissäkin MM-kisoissa merkittävä osa suomalaisista. Turnauksen loppuhuipennus on vielä edessä, ja finaaliviikonlopun tapahtumat ovat kiehtoneet suomalaisia isosti myös silloin, kun Leijonien urakka on ohi, MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero kertoo.