Huh, hellettä! Ja tänä kesänä sitä riitti enemmän kuin tavallisesti – elokuussa oli silti 4,2 astetta pakkastakin

Elokuussa hellepäiviä oli yhdeksän. Tämä on tavanomainen määrä, joten helteet painottuivat normaalia enemmän kesän alkuvaiheeseen.

Hellepäivien lukumäärä on tavanomaisesti Suomessa kesäisin 33. Hellettä on Suomessa silloin, kun päivän ylin mitattu ylin lämpötila on vähintään 25,1 astetta.