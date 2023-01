Hugh Grantilta paljastus ja vahvistus spekulaatioihin: "Olen naimisissa James Bondin kanssa"

Craigin esittämä päähahmo on monella tapaa itsekin mystinen. Tuoreessa elokuvassa nähdään kohtaus, jossa Blancin kodin oven avaa brittinäyttelijä Hugh Grantin esittämä hahmo. Tämä sai spekulaatiot liikkeelle siitä, ovatko Grantin ja Craigin hahmot yhdessä.

Grant paljasti hiljattain antamassaan haastattelussa tämän olevan asian laita: hänen hahmonsa on Benoit Blancin aviomies Philip.

– Se on totta, olen naimisissa James Bondin kanssa, Grant paljasti Colliderille antamassaan haastattelussa.

Daniel Craig on esittänyt 007-agenttia viidessä James Bond -elokuvassa, joista viimeisin sekä Craigin viimeinen roolisuoritus salaisena agenttina No Time To Die sai ensi-iltansa vuonna 2021.