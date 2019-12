HS: Vantaa sai jättirahat maahanmuuttajanuorten liikuntaprojektiin: Rahat sulivat seminaareihin ja palkkakuluihin – tapahtumia järjestettiin yksi

Vantaan Liikuntapalveluiden koordinoima hanke, YIB in Sport (Youth with immigrant background in sport) sai EU:lta 400 000 euron avustuksen. Raha myönnettiin Erasmus+ Sport -ohjelmasta. Kaksivuotisen liikuntahankkeen ideana oli auttaa maahanmuuttajataustaisia nuoria kotoutumaan liikunnan avulla.