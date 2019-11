Hrrrr, nyt on kylmää, -27,6! Enontekiöllä mitattiin tämän talven hyytävin lukema – Lapissa on nyt rutkasti enemmän lunta kuin tavallisesti

Kuva on Leviltä, jossa lunta on nyt 35 senttimetriä.

Päivällä Lapissa kireimmät pakkaset hellittävät, mutta lämpötila pysyy nollan alapuolella -18 asteen ja -7 asteen välillä koko päivän. Idässä pakkasta voi olla lähes kymmenen astetta ja Keski-Suomessa pakkasta on muutamia asteita.

– Etelässä lämpötila nousee aavistuksen plussalle, mutta tuuli on hyytävä. Huomenna pakkasta on ennustettu etelärannikkoa myöten, Manninen kertoo.

Mannisen mukaan Suomessa on tällä hetkellä vuodenaikaan nähden tavanomaista enemmän lunta. Levillä lumipeitettä on jo runsaat 35 senttimetriä. Rovaniemellä lunta on 20 senttimetriä ja Oulun eteläpuolella Vaalassa 10.