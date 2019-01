Hotellityöntekijä Pedro pelastautui Pariisin leipomoräjähdyksestä verissä päin – paineaalto teki tuhoja ympäröivissä rakennuksissa: "Lapset olivat paniikissa eivätkä päässeet ulos"

– Olin loukkaantunut, mutta en niin pahasti kuin he. Onnistuin saamaan muutamia heistä pois savusta, Goncalves kertoo.

Yhteensä loukkaantuneita on lähes viisikymmentä, joista kymmenen vammat ovat vakavia. Tähän mennessä on kerrottu kolmesta kuolonuhrista, joista kaksi on palomiehiä ja yksi Espanjan kansalainen. Goncalves selvisi lievin vammoin.