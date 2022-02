Historiallinen silta Rotterdamissa puretaan Jeff Bezosin megajahdin tieltä

Bezosin jättikokoinen jahti on rakennettu Alblasserdamissa sijaitsevalla telakalla lähellä Rotterdamia. Päästäkseen merelle ökyaluksen on alitettava historiallinen Koningshavenin silta, jonka paikalliset tuntevat nimellä De Hef.

Ongelmana vain on, että silta on Bezosin tänä vuonna valmistuvalle alukselle liian matala. Sitä onkin nyt purettava, koska kyseessä on ainoa reitti ulos.