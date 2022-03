Hilaria ja Alec Baldwin odottavat seitsemättä lastaan: "Uusi Baldwin on tulossa ensi syksynä"

Joogaohjaajana tunnettu Hilaria Baldwin , 38, ja hänen aviomiehensä, näyttelijä Alec Baldwin , 63 odottavat perheenlisäystä. Kyseessä on perheen seitsemäs lapsi.

Hilaria jakoi ilouutisen Instagramissa suloisella videolla, jossa koko perhe on kokoontunut yhteen talon lattialle.

– Monien viime vuosien ylä- ja alamäkien jälkeen meillä on jännitystä ja valtavia uutisia: jälleen uusi Baldwin on tulossa ensi syksynä, Hilaria kirjoitti julkaisussaan.

– Meillä on häänauhoihimme kaiverrettu "somos un buen equipo". Sanomme sitä toisillemme koko ajan kotona – että olemme hyvä tiimi, Hilaria kertoi People-lehdelle .

– Yksi kauneimmista asioista, joita lapseni ovat kokeneet suuren perheen kanssa on se kuinka sydän voi kasvaa jokaisen uuden sisaruksen mukana.

Pariskunta on saanut perheenlisäystä tiheään tahtiin. Poikavauva Edu syntyi syyskuussa 2020 ja maaliskuussa 2021 he ilmoittivat saaneensa tyttövauva Lucian sijaissynnyttäjän avulla. Lisäksi perheeseen kuuluvat lapsen Carmen, 8, Rafael, 6, Leonardo, 5, Romeo, 3.