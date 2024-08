Hurja onnettomuus – Henrikin, 33, harjoitukset päättyivät pahasti: "Yhteys ylävartaloon poikki"

– Otin eilen raskaan iskun ja lonkkani meni sijoiltaan. On hullu tunne, kun alavartalo vääntyi ja yhteys ylävartaloon oli poikki, Harlaut kirjoitti perjantaina Instagramissa .

Julkaisu sisältää kuvia, joissa Harlautia hoidetaan ja hän on ambulanssin edessä paareilla. Mukana on myös video, jossa hoitajat siirtävät Harlautia sairaalavuoteella. Postauksen viimeisessä otoksessa Harlaut on keppien kanssa autossa pelkääjän paikalla.