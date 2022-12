Hiihdon ruotsalaistähden kurimus ohi – palaa laduille yli puolentoista vuoden tauolta

Maastohiihdon ruotsalainen sprinttitähti Linn Svahn on palailemassa kilpailuihin kahden olkaleikkauksen jäljiltä. Svahn on kilpaillut viimeksi huhtikuussa 2021, ja hänen on tarkoitus aloittaa talven kilpailut perjantaina ja sunnuntaina Idressä Taalainmaalla.