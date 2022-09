Roman Eremenko osui – HIFK-pelaajan törkytaklaus puhututti Oulussa

Oululaisseuran ehdottomana tavoitteena on säilyttää sijoituksensa ja päästä kauden päättävään eurolopputurnaukseen, jossa panoksena on paikka Konferenssiliigan karsintoihin.

– Meidän tavoitteemme on päästä sinne (eurolopputurnaus) ja mennä niin pitkälle kuin pystymme. Se on kaikilla mielessä, mutta tässä on vielä neljä peliä jäljellä, jotka pitää hoitaa kunnolla, AC Oulun keskikenttämies Jere Kallinen sanoi.