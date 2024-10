HIFK:lta ”täystyrmäys”, Iiro Pakarinen hurjana – Papilta pysäyttävää saarnaa

IFK:n maalilla Niko Hovinen nappasi nollapelin 30 torjunnan myötä. ”Pappi” Hovinen on ollut melkoisessa iskussa sen jälkeen, kun hän palasi HIFK:n vahvuuteen.

Hovinen, 36, on pysäyttänyt kiekkoja kolmessa ottelussa torjuntaprosentilla 98,63.

HIFK on kerännyt 13 ottelusta kasaan 29 pistettä. Ilves on toisena (26) ja Kiekko-Espoo on kolmantena (23).