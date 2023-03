HIFK kampesi kuuden joukkoon – näin Jukka Rautakorpi tiivisti JYPin kauden

– Hilasimme itsemme kuuden joukkoon, mikä on hyvä suoritus. Runkosarjan aikana työstetään paljon asioita, ja pudotuspelit ovat sitten pelaajien aikaa. Koko ajan on yritetty saada kasvua ja sitkeästi on menty läpi vaikeuksien. Matka jatkuu, ja jahti vasta huipentuu, kun Lukko-sarja alkaa, HIFK-luotsi Ville Peltonen summasi.